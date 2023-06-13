Рыба и морепродукты сохраняют лидерство в агроэкспорте Приморья

За январь-май предприятия Приморского края поставили на внешние рынки продукцию АПК на 696 млн долларов. Основной объем приходится на рыбную продукцию.

Экспорт продукции агропрома из Приморья за пять месяцев 2023 г. в 1,2 раза выше, чем годом ранее. Предприятия отправили таких товаров на 696,7 млн долларов.

В том числе экспорт рыбы и морепродуктов в денежном выражении достиг 565 млн долларов, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, через порты Приморья продукция АПК в основном экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Японию и Республику Корея.

По данным центра «Агроэкспорт», в 2022 г. Приморский край отправил за рубеж продукцию АПК на 2,6 млрд долларов. На долю рыбы мороженой, ракообразных, филе рыбного и моллюсков из общего объема пришлось 69%.

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