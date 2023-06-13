Квоты в зоне Марокко разделили между компаниями

Росрыболовство распределило между компаниями объемы для работы в атлантической рыболовной зоне Марокко. Всего для освоения отведено 80 тыс. тонн.

Международная квота для работы в зоне Марокко распределена по пользователям в соответствии с приказом Росрыболовства от 8 июня 2023 г. № 316.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «Стрелец», объемы получили «Таурус», «Эридан», «Магаданпромфлот», «Магадантралфлот», Мурманский траловый флот.

Напомним, рыболовство в зоне Марокко осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 14 сентября 2020 г. и 14 октября 2020 г. Российскому флоту предоставляется возможность добычи пелагических видов рыб — сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса.

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