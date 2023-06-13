В Баренцевом море подготовили участок под мариферму

Росрыболовство выставило на электронный аукцион рыбоводный участок в Баренцевом море. Заявки от желающих получить акваторию будут приниматься до 9 июля.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. В соответствии с документацией, участок МОБрМ-18 площадью 101,5 га расположен в Баренцевом море на северном побережье Кольского полуострова, в губе Опасова. Начальная стоимость лота — 780 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 16 июля на электронной площадке «РТС-тендер». Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Этот участок ранее выставлялся на торги, однако единственный участник аукциона, согласно протоколу, отказался от подписания договора.

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