Перевозчик нелегальной икры не ушел от погони

В Хабаровском крае полицейские задержали мужчину при попытке провоза в автомобиле партии браконьерской черной икры. Всего изъято 25,5 кг деликатеса.

В селе Богородское водитель иномарки проигнорировал требование полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Однако он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.

Рядом с машиной госавтоинспекторы обнаружили несколько десятков пластиковых контейнеров, наполненных осетровой икрой. Еще одна партия нелегального товара находилась на заднем сиденье, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ — незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

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