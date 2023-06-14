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Герман Зверев: Как и почему меняется цена на красную рыбу

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников реализует исследовательский проект об изменениях цен на лососевые и факторах, влияющих на ценовую ситуацию. О деталях работы глава ВАРПЭ Герман Зверев рассказал в своей авторской колонке.

В рамках исследовательского проекта были построены статистические ряды отпускных цен на продукцию из тихоокеанских лососей за период с 2010 г.

«Была внимательно проанализирована корреляция между основными показателями: объем вылова, колебания отпускных цен и индекс инфляции. Применяемая техническая модель использует понедельные данные вылова и колебания цен. Результаты первого этапа исследования были представлены на заседании Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе 27 апреля 2023 года. Результаты второго этапа — в рамках «Недели российского ритейла», — отметил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников в своей колонке.

По итогам анализа эксперты обратили внимание на то, что еженедельное изменение вылова горбуши и еженедельное изменение цены на горбушу не связаны между собой жесткой линейной зависимостью. «Иными словами, увеличение еженедельного вылова горбуши, предположительно, на десять тысяч тонн не влечет за собой одновременное снижение цены, допустим, на десять рублей. И наоборот, снижение еженедельного вылова на десять тысяч тонн не влечет за собой одновременное повышение цены на десять рублей. Это обстоятельство делает невозможным прогнозирование цены только на основании прогноза возможного вылова или только на основании данных о еженедельном вылове, так как исчисляемой и масштабируемой зависимости между колебаниями этих показателей не обнаружено», — рассказал Герман Зверев.

На практике цена начинает реагировать на изменение вылова горбуши примерно в середине путины вне зависимости от конкретного показателя вылова. Так, в 2018 г. цена в первой четверти путины достигла своего локального максимума в 195 руб./кг. Однако после нескольких недель успешного промысла (в среднем около 30 тыс. тонн еженедельно), за пару недель до пика, цена снизилась до 110 руб./кг и продолжила снижаться до конца года. Аналогичная ситуация – в «успешном» 2021 г., когда по итогам первых недель путины цена рухнула практически в два раза с около 295 руб./кг до 140 руб./кг.

Второй вывод исследовательского проекта заключается в том, что снижение цен и рост цен на горбушу происходят с разными скоростями. «Снижение цены происходит стремительно, как на скоростном лифте, а повышение цены растягивается во времени, как на эскалаторе метро. Эксперты отмечают, что срок возврата цены на прежние позиции после ее стремительного падения примерно в три-четыре раза дольше, чем срок падения цены. Это умозаключение позволяет делать определенные выводы по поводу движения цены на горбушу. При этом далеко не всегда цена возвращается к максимальным значениям. Как правило, она приходит к чуть увеличившимся усредненным показателям», — отметил президент ВАРПЭ.

Третий вывод исследовательского проекта заключается в разной «ценовой мощности» таких факторов, как снижение вылова и его повышение. Снижение вылова гораздо сильнее влияет на отпускные цены, чем повышение. Условный пример: снижение вылова на 100 тыс. тонн повышает отпускные цены на 100 рублей, но повышение вылова на 100 тыс. тонн снижает отпускные цены не на 100 рублей, а на 50. Таким образом, «ценовая мощность» снижения вылова вдвое сильнее, чем «ценовая мощность» его повышения. То есть неэластичный ценовой эффект взлетов и падений вылова горбуши подтверждается статистическими данными.

Выводы исследования позволяют глубже понять механизм ценообразования на тихоокеанских лососей. Анализ будет продолжен. «Необходимо более тщательно изучить зависимость между выловом и ценой с учетом четных и нечетных лет, с учетом разных подходов горбуши к восточному и западному побережьям Камчатки», — считает Герман Зверев.

Полный текст колонки президента ВАРПЭ читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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