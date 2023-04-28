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Лосось — востребованный продукт на российском рынке

К рынку лососевых нужен тонкий подход

Динамика цен на горбушу, кету и нерку в большей степени зависит от успешности путины, чем от объемов экспортных поставок, указал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Сбалансировать ситуацию на рынке, по его мнению, можно точечными мерами.

Влияние экспорта на уровень цен для основных видов тихоокеанских лососей на внутреннем рынке преувеличено, гораздо большее воздействие оказывают результаты путины, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Результаты анализа динамики цен по лососевым за десятилетний период в сопоставлении с объемами вылова он представил на заседании экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе, который возобновил работу после длительной паузы. Руководитель крупнейшей рыбацкой ассоциации отметил растущий авторитет экспертного совета, как и актуальность вопросов, которые рассматриваются в дискуссионном открытом режиме, и предложил его участникам пристальнее посмотреть на каждый сегмент рынка тихоокеанских лососей.

По словам Германа Зверева, наиболее массовый объект промысла — горбуша — за десятилетие подорожал в среднем в пять раз. Однако все моменты замедления и приостановки роста цен или даже их снижения были связаны с успешными путинами — почти 300 тыс. тонн в 2012 г., более 500 тыс. тонн в 2018 г. и свыше 330 тыс. тонн в 2019 г. «Влияние объемов вылова является главным фактором, который определяет ценовую пружину в этом сегменте», — заявил глава ВАРПЭ.

Он обратил внимание, что разбалансировка поставок горбуши на внутренний и внешние рынки случалась не из-за возможности экспортировать рыбопродукцию, а из-за динамики курса рубля. «Периоды существенного ослабления курса национальной валюты приводили к таким фактам разбалансировки. Поэтому в 2022 году, когда произошло существенное укрепление российского рубля во втором полугодии, финансовая эффективность экспорта уменьшилась на 44%», — привел пример руководитель ассоциации.

Цены на второй по объемам вид тихоокеанских лососей — кету, где нет резких ежегодных колебаний вылова, — долгое время отличались стабильностью, пока уловы не начали снижаться. «Более-менее устойчивый рост цен на кету, превосходящий темпы инфляции, зафиксирован только с лета 2020 года. Напомню, это период, когда ежегодные выловы кеты составили порядка 76 тыс. тонн — вдвое меньше, чем рекордный вылов, и на треть меньше, чем среднегодовые выловы за предыдущие восемь лет», — отметил Герман Зверев.

По его словам, рост цен на нерку также наблюдается в периоды существенного снижения уловов. «В 2017 году вылов нерки сократился на 20% — цена выросла. В 2020 году снова произошло снижение — на 35% — и снова цена выросла», — констатировал лидер отраслевого объединения.

Он добавил, что для каждого из видов тихоокеанских лососей характерно свое сочетание каналов доступа на рынок: через разные виды розничной торговли или через сегмент HoReCa. Этот фактор еще более осложняет оценку возможных мер регулирования, поскольку участники рынка — и добытчики, и переработчики, и трейдеры — по-разному оценивают риски предстоящей путины и их финансовое выражение.

«Эти сигналы тоже влияют на рынок, в том числе создавая пиковые скачки цен, которые иногда рассматриваются как тренд и являются такими страшилками», — указал Герман Зверев, подчеркнув, что такие явления не являются основанием для радикальных решений регулятора.

Напомним, экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса — консультативно-совещательный орган при ФАС — был создан в 2013 г., но после нескольких заседаний прекратил работу. На совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве в октябре 2021 г. президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил вернуться к работе ЭС для всесторонней проработки нормативно-правовых актов и правоприменения. В конце 2021 г. глава ФАС Максим Шаскольский утвердил новый состав ЭС, его председателем стал замруководителя антимонопольного органа Геннадий Магазинов.

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