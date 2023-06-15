Продление «рыбного» соглашения ЕС и Марокко под угрозой

В Европейской комиссии подтвердили отсутствие переговоров о пролонгации соглашения о рыболовстве с Марокко, сообщило испанское СМИ. Срок договоренности истекает 17 июля, больше всех пострадает Испания.

Об отсутствии переговоров заявило со ссылкой на собственные источники испанское информагентство Europa Press. Еврокомиссия решила дождаться постановления Суда ЕС о законности соглашения с Марокко, распространяющегося в том числе на воды Западной Сахары.

Инициатором судебных разбирательств выступил в 2021 г. Фронт Полисарио — движение, добивающееся независимости Западной Сахары от Марокко. В 2021 г. Суд ЕС вынес решение в пользу Фронта Полисарио. Совет Евросоюза и Марокко обжаловали это решение, окончательный вердикт, предположительно, вынесут позднее в этом году, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным портала The Maghreb Times, 92% рыболовной деятельности Евросоюза в рамках этого соглашения ведется в водах, относящихся к Сахаре. При этом Испания является главным в ЕС бенефициаром: на ее долю приходится 93 из 128 европейских судов. По условиям соглашения Европа выплачивает Марокко 50 млн евро в год.

Между тем министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас потребовал от Брюсселя «как можно скорее» одобрить новое соглашение о рыболовстве с Марокко.

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