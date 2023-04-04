«Рыбное» соглашение Марокко и ЕС оказалось под угрозой

Пролонгация соглашения о рыболовстве между Евросоюзом и Марокко маловероятна, считает профильный министр Испании Луис Планас. Препятствием может стать суд с военно-политическим противником Марокко — Фронтом Полисарио, отмечают СМИ.

По словам министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планаса, ситуация в вопросе продления соглашения становится все более «сложной», пишет англоязычная газета Morocco World News.

Действующее соглашение было продлено в 2019 г., его срок истекает 17 июля 2023 г. По словам Луиса Планаса, главным препятствием сейчас является желание властей Марокко знать до подписания нового документа детали решения Европейского суда. Пессимизм министра резко контрастирует с его первоначальным настроением, когда он называл продление соглашения с Марокко главным приоритетом для Испании.

В 2021 г. Суд ЕС вынес решение в пользу Фронта Полисарио, который борется за независимость Западной Сахары и настаивает на своих прямых переговорах с Брюсселем об использовании природных ресурсов. Совет Евросоюза и Марокко обжаловали это решение, окончательный вердикт вынесут через несколько месяцев, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным портала The Maghreb Times, 92% рыболовной деятельности Евросоюза в рамках этого соглашения ведется в водах, относящихся к Сахаре. При этом Испания является главным в ЕС бенефициаром: на ее долю приходится 93 из 128 европейских судов. По условиям соглашения Европа выплачивает Марокко 50 млн евро в год.

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