Мороженому крабу хотят проложить дорогу к российскому покупателю

У крабовой продукции есть потенциал на внутреннем рынке, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Но основным направлением сбыта ведомство по-прежнему считает страны АТР, и в первую очередь Китай.

Росрыболовство видит потенциал для увеличения продаж краба, в том числе на российском рынке, заявил 14 июня руководитель ведомства Илья Шестаков. «Внутренний рынок не так заполнен крабовой продукцией в связи с тем, что она относится к премиальной и достаточно дорогая по цене. Основной рынок — это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Китай, Корея и Япония», — рассказал журналистам глава федерального агентства.

По его словам, сейчас экспортеры краба в большей степени сосредоточены на Китае. «Но нам надо не забывать и другие рынки, потому что диверсификация нужна. Иначе этот рынок начнет уже регулировать покупатель», — предупредил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор считает важным вопрос о налаживании более динамичных поставок краба в больших объемах на российский рынок. «Все-таки попытаться сделать так, чтобы хотя бы мороженая продукция, для которой сейчас не так много рынков потребления, в большей степени тоже приходила на внутренний рынок», — уточнил задачу руководитель Росрыболовства.

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