На нелегального торговца черной икрой вышли по объявлению в интернете

В Хабаровском крае в суд передали уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной продаже черной икры. Полицейские вышли на торговца благодаря объявлению в интернете.

В Комсомольске-на-Амуре фигурант продал 0,5 кг икры сотрудникам транспортной полиции, обратившимся под видом покупателей, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

При попытке реализации еще 80 пластиковых емкостей с икрой общим весом 40 кг молодого человека остановили, деликатесный продукт из незаконного оборота изъят.

Гражданина обвиняют в незаконной продаже и попытке продажи продукции из «краснокнижной» рыбы в интернете.

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