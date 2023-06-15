Олег Кожемяко рассказал китайским партнерам о перспективах пунктов пропуска

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл в Китай для участия в Харбинской торгово-экономической ярмарке. На встрече с представителями провинции Хэйлунцзян глава региона сообщил о планах по запуску модернизированных пунктов пропуска.

В 2024 г. обновленные пункты пропуска заработают на полную мощность, что даст возможность увеличить объемы перевозимого груза в десятки раз, заявили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

«И здесь мы бы хотели поговорить об увеличении времени досмотра и работы пунктов пропуска до круглосуточного, что дало бы возможность увеличить до 30% объемы перевозимых грузов и пассажиров через погранпереходы «Полтавка», «Пограничный», «Турий рог», — обозначил Олег Кожемяко.

Кроме того, по его словам, регион готов представить предложения по совместной работе над строительством моста Полтавка – Дунин на условиях концессии. Возведение объекта также повысило бы объем грузооборота.

Будет выгодна обеим сторонам и модернизация портов в Хасанском округе, считают краевые власти.

В 2024 г. в Приморье планируется открыть после модернизации три автомобильных пункта пропуска — «Пограничный», «Краскино» и «Марково», сообщали ранее в пресс-службе правительства региона.

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