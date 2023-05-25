Пограничным переходам в Приморье обещают перезапуск

В 2024 г. в Приморском крае планируется открыть после модернизации три автомобильных пункта пропуска — «Пограничный», «Краскино» и «Марково». Это должно обеспечить условия для кратного роста внешнеторгового оборота региона, заявили в краевой администрации.

Ход строительства автомобильных пунктов пропуска «Пограничный» и «Марково» проинспектировали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Геннадий Безлобенко.

По информации подрядчика, в «Пограничном» уже подготовлен котлован под здания, закуплены и доставлены все необходимые стройматериалы.

«В этом году возведем все конструкции, проложим инженерные сети. Зимой займемся внутренними работами и монтажом инженерных коммуникаций и оборудования. Летом 2024 года выполним благоустройство территории», — заявили в компании.

Подрядчик также проложил дорогу для большегрузов, следующих к границе в обход стройплощадки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации краевых властей, сейчас через этот погранпереход ежесуточно проходит 100 грузовых машин и более 40 автобусов в обе стороны. Планируемая пропускная способность объекта — 1,3 тыс. машин в сутки, включая 200 автобусов и 500 большегрузов. Таких показателей позволит достичь высокоточное оборудование, которое способно проверять транспорт экспресс-способом.

В «Пограничном» оформляется более 40% грузов, пересекающих российско-китайскую границу на машинах.

Завершение работ по строительству пункта пропуска «Марково» ожидается в четвертом квартале текущего года. Решение вопросов лицензирования, благоустройства — в следующем.

Погранпереход в Краскино будет сдан на 85% в этом году, отметили в пресс-службе.

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