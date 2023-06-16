Перуанцы решили отменить сезон промысла анчоуса

Министерство промышленности Перу отменило главный промысловый сезон анчоуса в северо-центральной зоне — своей основной промысловой площадке. Причиной названо приближение погодной аномалии Эль-Ниньо.

В начале июня министерство запланировало на этот сезон квоту в 1,09 млн тонн (-60% к уровню прошлого года). Однако непосредственно перед началом промысла было принято решение направить дополнительную экспедицию, чтобы точно определить, стоит ли начинать промысел.

По результатам исследований, на основании рекомендации Перуанского морского института (IMARPE), решено было отказаться от сезона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт министерства.

Причиной названо влияние природной погодной аномалии, известной как Эль-Ниньо, о приближении которой предупреждает институт.

«Морские условия не подходят для начала рыболовного сезона. Важным вопросом для министерства является сохранение промысловых запасов, и выдача разрешения вести промысел анчоуса была бы равнозначна разграблению этого ресурса», — отметил министр промышленности Перу Рауль Перес Рейес (Raúl Pérez Reyes).

Министр добавил, что в течение двух-трех недель предполагается оценить результаты океанографических исследований, проводимых IMARPE, чтобы увидеть, как обстоят дела с запасами анчоуса.

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