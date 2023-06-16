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Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО выступил на открытии Первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине. Фото пресс-службы краевого правительства

Китай пригласили вкладываться в Приморье

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил китайским компаниям рассмотреть возможность участия в проектах по разным направлениям. Среди них российский губернатор назвал развитие в регионе портовой, логистической инфраструктуры, строительство сухих складов.

На открытии Первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о перспективах создания в регионе международной территории опережающего развития. В мае глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что проект закона о новом виде ТОР внесен в правительство РФ.

«До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность — действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности, будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны — поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию», — обозначил Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что Китай является главным партнером Приморья в области торговли и инвестиционного сотрудничества. В крае действует режим свободного порта Владивосток и четыре территории опережающего развития с различными налоговыми преференциями, в которых реализуется более 40 проектов с участием китайских инвестиций.

Губернатор предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями бизнеса в Приморском крае, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Приглашаем рассмотреть возможность участия в проектах по различным направлениям: развитие портовой, логистической, дорожной инфраструктуры, строительство сухих портов, погрузочных комплексов, зерновых и лесных терминалов, складов, производство современных строительных материалов, автомобиле- и домостроение, пищевая промышленность», — подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко отметил, что в Харбине планируется открыть представительство Приморского края, задача — продвижение экспортного потенциала региона и привлечение инвестиций.

Губернатор и пригласил китайских инвесторов на восьмой Восточный экономический форум, который пройдет в Приморье в сентябре.

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