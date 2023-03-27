Даты проведения ВЭФ опять сдвинули

Организаторы назвали новые даты Восточного экономического форума. ВЭФ планируется провести в столице Приморья с 10 по 13 сентября.

«Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества», — заявил зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он является председателем оргкомитета ВЭФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий. Даты форума сдвигают третий раз.

Традиционно в рамках ВЭФ проходят сессии по ключевым направлениям экономики Дальнего Востока, в том числе по рыбной отрасли. В прошлом году на отраслевой сессии обсуждалось, как обеспечить расширение рынков сбыта для российской рыбной продукции и повысить потребление внутри страны. Также рассматривались вопросы инвестквот и аукционов.

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