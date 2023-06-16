У отрасли — свои особенности: ВАРПЭ прокомментировала эксперимент по маркировке икры

Цифровую маркировку правительство решило опробовать на лососевой и осетровой икре. Спрогнозировать результаты эксперимента невозможно, так как рыбная промышленность отличается от других отраслей, уже работающих в системе, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Минпромторг представил проект методических рекомендаций по проведению эксперимента по маркировке лососевой и осетровой икры, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что тестирование официально запущено с 15 апреля 2023 г. и должно проводиться до конца марта 2024 г.

Маркировка постепенно вводится применительно к самым разным товарам. Для этого используется система «Честный знак».

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) рассказали, что рассматривают проект методических рекомендаций.

«Борьба с незаконным оборотом икры — одна из ключевых задач отрасли, так как «закрытие» теневого рынка обеспечит сохранность запасов ценных пород рыб и исключит риски для здоровья населения. Эксперимент позволит оценить, насколько в этой работе эффективен «Честный знак» и не станет ли он по факту дублировать функционал «Меркурия» (система электронной ветеринарной сертификации — прим. ред.), — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он отметил, что ряд участников ассоциации планирует принять участие в проекте.

Он обратил внимание, что рыбная отрасль отличается от других отраслей, которые работают в «Честном знаке», поэтому спрогнозировать ход, а тем более результаты эксперимента невозможно. Например, цепочка производства рыбопродукции значительно отличается от цепочки производства «молочки». В этом секторе сырье и готовая продукция выпускаются в одном регионе. Рыба же добывается в приморских регионах, а перерабатываться может как на заводах, расположенных в центральной части России, так и в регионах вылова.

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