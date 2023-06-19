Предприятиям предлагают подтвердить статус для получения налоговых льгот

Территориальные управления Росрыболовства напомнили рыбохозяйственным организациям о возможности подтвердить принадлежность к категории градо- и поселкообразующих для уплаты сбора за пользование водными биоресурсами по пониженной ставке.

Росрыболовство традиционно запрашивает у градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций документы, подтверждающие их соответствие этому статусу. Документация собирается до 10 июля 2023 г., сообщается на сайтах территориальных управлений ведомства.

Критерии для признания организаций градо- и поселкообразующими установлены в статье 333.3 Налогового кодекса. Напомним, что в 2022 г. положения по сбору за пользование водными биоресурсами были пересмотрены. Возможность для градо- и поселкообразующих предприятий платить сбор по пониженной ставке 15% сохранилась, но только до 2027 г.

Теруправления обратили внимания, что документы предоставляются согласно перечню информации, приведенному в приложении № 3 к приказу Минсельхоза России от 19 июня .2017 г. № 293.

Предложения по перечню градо- и поселкообразующих предприятий Минсельхоз и Минфин должны предоставлять в правительство ежегодно до 15 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас в списке 36 организаций — в Архангельской, Астраханской, Калининградской областях, на Камчатке, в Мурманской области, Карелии, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровском крае.

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