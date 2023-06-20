Крабов привязали к объектам инфраструктуры

Правительство утвердило перечень объектов, которые необходимо построить победителям новых аукционов по крабовым квотам. В их числе пять крупных логистических комплексов — три на Дальнем Востоке и два в Северном бассейне.

В распоряжение правительства, устанавливающее перечень объектов, которые обязаны построить победители аукционов по крабовым квотам, внесены изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо судов-краболовов, которые шли «в нагрузку» к квотам на первом этапе, в этот список добавлены крупные и малые логистические комплексы.

В документе уточняется, что речь идет о комплексах технологически связанных объектов, включающих в себя «в том числе здания, строения, сооружения и оборудование для хранения, содержания (передержки) и транспортировки живых водных биологических ресурсов и рыбной продукции из них». При этом логистический комплекс может быть как изначально построен в границах морского порта, так и войти в границы порта уже после завершения строительства.

Правительство также определило состав и количество лотов, которые будут выставлены на торги в рамках второго этапа. На аукционе планируется реализовать 23 пакета долей квот, предполагающих строительство судов для промысла крабов в Дальневосточном бассейне, и 8 — в Северном бассейне.

Три крупных логистических комплекса в привязке к квотам должны быть построены на Дальнем Востоке и два — на Севере. Еще один лот также отведен под дальневосточный инвестпроект и предполагает создание малого логистического комплекса.

Изменения предусмотрены распоряжением правительства от 14 июня 2023 г. № 1575.

Ранее правительство определило виды крабов для новых аукционов с инвестиционными обязательствами.

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