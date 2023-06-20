Северные районы Приморья поймали 25 тонн лосося

Лососевая путина продолжается в Приморском крае. Промысел ведется в Тернейском муниципальном округе, сообщили региональные власти.

За минувшие сутки в невод зашло 10 тонн горбуши — половина от общего объема, пойманного с начала путины, рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

«На данный момент предприятия края добыли 20 тонн горбуши и пять тонн симы. Свежий лосось будет реализован в том числе на приморском рынке», — уточнил руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

Промысел лосося по «олимпийской системе» ведут компании «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка» в Тернейском муниципальном округе. Всего на этот год им распределено 210 тонн горбуши и 45 тонн симы.

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