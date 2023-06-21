Депутаты поддержали обнуление НДС для судоремонта

Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС на услуги судоремонта. Условием предоставления льготы станет инвестирование верфей в развитие собственных производственных мощностей.

Напомним, что в первом чтении законопроект был принят в феврале. Согласно ему, использовать режим нулевого НДС судоремонтные заводы смогут при условии, что будут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет.

Ко второму чтению документ прошел доработку, сообщает корреспондент Fishnews. Помимо технических и уточняющих правок добавлено условие, что инвестиционное соглашение о модернизации, которое предприятие заключает с федеральными властями, должно быть подписано до 31 декабря 2024 г. включительно. С 1 января 2025 г. заключение инвестиционных соглашений не допускается. Также прописан срок вступления закона в силу — 1 июля 2023 г.

На заседании Госдумы 20 июня закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. «В связи с санкциями и тем, что суда не могут ремонтироваться за рубежом, нам нужно развивать нашу судоремонтную отрасль», — отметила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева.

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