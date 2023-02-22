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Госдума приняла в первом чтении изменения для поддержки судоремонта

Нулевой НДС для судоремонта прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о нулевой ставке НДС на услуги судоремонта. Налоговая льгота будет предоставляться предприятиям при условии регулярных инвестиций в развитие собственных производственных мощностей.

На заседании 22 февраля депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, подготовленные правительством. Законопроект устанавливает нулевую ставку налога на добавленную стоимость для работ по ремонту судов, включая суда рыбопромыслового флота, на российских судоремонтных предприятиях. Сейчас услуги по ремонту судов в доках и на судоверфях облагаются НДС по ставке 20%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главным условием для применения нулевого НДС будет заключение предприятиями инвестиционных соглашений сроком на семь лет с профильными ведомствами. «Компании возьмут на себя обязательства направлять ежегодно не менее 20% выручки от работ по судоремонту на обновление и модернизацию основных средств — в размере тех денег, которые они сэкономят на нулевой ставке НДС», — рассказал депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, после заключения инвестсоглашения судоремонтные предприятия также смогут применять налоговый вычет по НДС на момент принятия к учету товаров и услуг, а не после принятия заказчиком выполненных работ.

Первый зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Ольга Ануфриева указала, что сейчас налоговая ставка 0% действует только для незначительных технических работ в портах. Таким образом новая льгота станет серьезной поддержкой со стороны государства для судоремонтных заводов.

Депутат предложила коллегам поддержать инициативу, отметив, что у профильного комитета есть ряд замечаний, которые планируется учесть при доработке законопроекта ко второму чтению. К этому сроку парламентарии хотели бы увидеть и проекты четырех нормативно-правовых актов, которые должен разработать Минпромторг для реализации законодательных изменений.

По итогам обсуждения за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 379 депутатов.

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