Ученые оценят экосистему Лены после нефтеразлива

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели комплексные исследования на Лене после столкновения двух танкеров. Специалисты собрали пробы на участке реки протяженностью 130 км — от города Киренск до устья реки Чая.

Сотрудники Байкальского филиала ВНИРО выехали на место аварии сразу после получения информации о разливе, чтобы получить материал для диагностики состояния водной экосистемы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ученые отобрали пробы зоопланктона и зообентоса в семи точках: фоновой, находящейся на расстоянии 1 км выше места происшествия; в месте розлива нефтепродуктов; а также в точках на расстоянии 3, 10, 20, 50 и 75 км ниже места аварии. Параллельно применялись методы визуального мониторинга среды.

Сейчас сотрудники БайкалНИРО анализируют полученные материалы в лабораториях.

Напомним, происшествие на Лене случилось 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района. Там столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту Алексеевска, и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший 832 тонны бензина. В результате была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку.

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