Япония поможет Марокко в развитии аквакультуры
Марокко и Япония продолжают сотрудничество в рыбной отрасли. Страны договорились о реализации проекта в сфере аквакультуры: предполагается создать основу для работы небольших хозяйств.
Сотрудничество Марокко и Японии в рыбной отрасли обсуждалось в рамках 37-й сессии, предусмотренной соглашением о рыболовстве.
Стороны рассмотрели реализацию основных положений соглашения и наметили перспективы совместной работы на предстоящий год. Делегации двух стран высоко оценили уровень сотрудничества в секторе рыболовства и договорились компенсировать задержку в воплощении ряда проектов, вызванную пандемией коронавируса, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта марокканского правительства.
В ходе встречи также подписан протокол о реализации проекта по развитию аквакультуры в Марокко в рамках технического сотрудничества с Японией.
Проект должен быть выполнен в течение трех лет. В его задачи, в частности, входит создание основы для развития мелкомасштабной аквакультуры в королевстве.
Соглашение о сотрудничестве Марокко и Япония заключили в 1985 г. Страны взаимодействуют в подготовке кадров, обустройстве прибрежных поселений, оказывается экспертная поддержка для координации разных проектов.
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