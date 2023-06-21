Япония поможет Марокко в развитии аквакультуры

Марокко и Япония продолжают сотрудничество в рыбной отрасли. Страны договорились о реализации проекта в сфере аквакультуры: предполагается создать основу для работы небольших хозяйств.

Сотрудничество Марокко и Японии в рыбной отрасли обсуждалось в рамках 37-й сессии, предусмотренной соглашением о рыболовстве.

Стороны рассмотрели реализацию основных положений соглашения и наметили перспективы совместной работы на предстоящий год. Делегации двух стран высоко оценили уровень сотрудничества в секторе рыболовства и договорились компенсировать задержку в воплощении ряда проектов, вызванную пандемией коронавируса, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта марокканского правительства.

В ходе встречи также подписан протокол о реализации проекта по развитию аквакультуры в Марокко в рамках технического сотрудничества с Японией.

Проект должен быть выполнен в течение трех лет. В его задачи, в частности, входит создание основы для развития мелкомасштабной аквакультуры в королевстве.

Соглашение о сотрудничестве Марокко и Япония заключили в 1985 г. Страны взаимодействуют в подготовке кадров, обустройстве прибрежных поселений, оказывается экспертная поддержка для координации разных проектов.

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