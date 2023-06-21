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Cпециалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи представили китайским коллегам российские электронные решения. Фото из телеграм-канала ЦСМС

Китайские суда опробуют электронный рыболовный журнал

Промысловые суда Китая протестируют электронный рыболовный журнал для отчета о вылове в экономзоне РФ. Российские специалисты рассказали зарубежным коллегам о возможностях программного продукта.

Программный комплекс «Электронный рыболовный журнал» на китайском языке презентовали руководству Китайской ассоциации морского рыболовства (COFA), Чжоусаньской корпорации морского рыболовства (CNFC) и представителям рыбопромысловых компаний страны, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Договоренности о создании китайского аналога ЭРЖ были достигнуты в ходе 31-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Сейчас китайские компании, ведущий промысел в исключительной экономической зоне России, подают судовые суточные донесения (ССД) в Ш-формате через электронную почту. В перспективе китайские рыбаки перейдут на использование ЭРЖ, отметили в российском ведомстве.

На встрече специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи также продемонстрировали сервис по оформлению, выдаче и проверке электронных экспортных сертификатов. Внедрение этого сервиса позволит существенно сократить сроки выдачи документов, отменит необходимость очного посещения теруправлений экспортером, а также упростит порядок проверки и верификации сертификатов китайской стороной, обратили внимание в Росрыболовстве.

Стороны договорились передать программные продукты китайским судам для тестирования. В дальнейшем будут определены шаги по доработке сервисов с учетом предложений китайских рыбаков и переходу к опытно-промышленной эксплуатации.

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