Тест для водорослей нори представят в следующем году

Разработку методики по определению степени обработки водорослей нори планируется завершить в 2024 г. По мнению Рыбного союза, это позволит таможне корректно рассчитывать пошлины при импорте такой продукции.

Методика понадобилась для того, чтобы достоверно отличать сырье из водорослей нори от готовой к употреблению продукции (запеченные водоросли). «Это позволит устранить недобросовестную конкуренцию на рынке, а также решить проблему занижения таможенных пошлин и НДС при импорте продукции», — сообщили Fishnews в Рыбном союзе.

На водоросли, которые ввозятся в виде сырья, таможенная пошлина установлена в размере 3%, тогда как для готовой продукции она вдвое выше — 6%. Различается и ставка НДС — 10% и 20% соответственно. Определить, какая именно продукция импортируется, зачастую затруднительно, поэтому у недобросовестных компаний возникает соблазн сэкономить, указав в таможенной декларации, что ввозимый готовый продукт является сырьем.

Для решения этой проблемы Рыбный союз инициировал разработку методики, позволяющей определять степень обработки водорослей. Эта задача была включена в план работы Технического комитета по стандартизации в сфере рыбной промышленности (действует на базе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии), и ее реализация уже началась на базе российских научных организаций.

Объектом исследований выступают красные водоросли рода Porphyra — те самые нори. Предполагается, что методика будет основана на измерении уровня красного пигмента в водорослях при разных этапах их термической обработки. По информации Рыбного союза, методику планируется представить в 2024 г.

Водоросли нори широко используются в азиатской кухне при приготовлении роллов из риса с рыбой и морепродуктами. По оценкам Рыбного союза, за последние три года объем импорта нори в Россию вырос в полтора раза и по итогам 2022 г. составил около 2 тыс. тонн. Основными поставщиками водорослей являются Китай и Южная Корея.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews