Чукотка дала старт промыслу красной рыбы

С 20 июня к работе на реке Хатырка в Чукотском автономном округе приступило одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий региона. Всего в этом году в ЧАО ожидается вылов более 7 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Первый промысловый район, где на Чукотке открылась лососевая путина, — Западно-Беринговоморская зона. Здесь добыча лососей в рамках всех видов рыболовства разрешена с 20 июня.

В первый день путины на реке Хатырка промышленной лов начала компания «Чукотоптторг», на реках Майныян и Пильгын промысел стартует в ближайшие дни. В Анадырском лимане АО «Чукотский лосось» планирует приступить к добыче в начале июля, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Разрешенные объемы вылова в этом году для промышленного, традиционного и любительского рыболовства в регионе составили свыше 7,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это почти 4,7 тыс. тонн горбуши, 1,8 тыс. тонн кеты и 580 тонн нерки.

В морской акватории северной части Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей промысел начнется с 1 июля.

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