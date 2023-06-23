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На японском рыбном рынке

Власти Японии хотят подтолкнуть рыбаков искать новые ниши

Японское агентство по рыболовству обдумывает бюджетные меры и другие механизмы стимулирования рыбаков к освоению новых промысловых объектов и работе в аквакультуре.

К поиску новых ниш подталкивают изменения, происходящие в экосистеме при потеплении воды, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Asian New Network.

По данным экспертной группы агентства по рыболовству, температура в прилегающих водах за последние 100 лет — к 2022 г. — выросла на 1,24 градуса, значительно превысив средний по миру показатель в 0,6 градуса. Специалисты считают, что такие изменения условий среды серьезно повлияли на виды рыб, обитающие близко к поверхности.

Добыча многих объектов продолжает сокращаться, а на Хоккайдо в последние несколько лет фиксируются самые значительные уловы рыбы фугу, хотя раньше ее добывали в основном во Внутреннем Японском море в западной части Японии.

Сократились уловы волосохвоста, который также добывался преимущественно во Внутреннем Японском море. Теперь объемы его промысла растут в регионе Тохоку, а его мальки были обнаружены в заливе Сендай, что может говорить о смещении зоны нереста волосохвоста в северном направлении. В том же направлении смещается и зона обитания голубых плавающих крабов.

Отмечены изменения районов добычи сардины-иваси. Растут уловы желтохвоста на Хоккайдо. Специалисты полагают, что это может быть связано с увеличением численности рыбы, зимующей на севере Японии в связи с повышением температуры морской воды.

Между тем общий вылов японских рыбаков в 2021 г. составил 3,191 млн тонн, что на 522 тыс. тонн ниже показателя 2014 г. Особенно упала добыча сайры, тихоокеанского кальмара и лосося.

В этих условиях экспертная группа агентства по рыболовству представила в июне ряд предложений. Власти призывают наращивать добычу ряда промысловых объектов в различных акваториях. Рыбаков также предлагается стимулировать к переходу в аквакультуру.

Специалисты при этом отметили, что во многих рыбных портах ощущается нехватка перерабатывающих мощностей для новых объектов добычи и что необходима выработка стратегии для повышения рыночной стоимости рыбы.

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