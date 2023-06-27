Для судоремонта обнулили НДС

Президент подписал закон о нулевой ставке налога на добавленную стоимость судоремонтных услуг. Для получения льготы предприятию потребуется заключить инвестиционное соглашение.

Обнуление ставки НДС для судоремонтных работу и услуг предусмотрено федеральным законом от 24 июня 2023 г. № 261. Документ вступит в силу с 1 июля 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Получить льготу можно для работ по ремонту морских судов, судов внутреннего, смешанного (река — море) плавания и рыбопромыслового флота. При этом потребуется заключить с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение. Оно должно предусматривать перечень мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей верфи. На эти цели должно направляться ежегодно не меньше 20% выручки предприятия.

Заключить соглашение потребуется до конца 2024 г.

Проект поправок по поддержке судоремонта правительство внесло в Госдуму в феврале. Предполагается, что изменения помогут развитию судоремонта.

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