По затонувшим судам вышел новый документ

Правительство утвердило Правила подтверждения отсутствия возможности удаления затонувшего имущества. Таковым будет признаваться объект, находящийся глубже 21 м от поверхности.

Правила утверждены в соответствии с пунктом 4 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания России. Напомним, большой блок изменений, связанных с затонувшим имуществом, внесли в КТМ федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 470.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отсутствие возможности удаления затонувшего имущества по обращению его собственника будет подтверждать Росморречфлот. Расстояние между наивысшей точкой объекта и водной поверхностью должно превышать 21 м при наинизшем возможном уровне воды.

Правила регламентируют содержание заявления и порядок его направления, а также действия федерального агентства.

Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 марта 2030 г.

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