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В России уточнили правила удаления затонувших судов

Страна получила подробные правила удаления затонувших судов

Президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий правоотношения по удалению имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне России.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 470 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступит в силу с 1 марта 2022 г. за исключением отдельных положений.

Одна из поправок вносится в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ». Предусматривается, что статья 34 о государственной экологической экспертизе не касается удаления затонувшего имущества.

Как сообщает корреспондент Fishnews, большой блок изменений вносится в Кодекс торгового мореплавания. Так, новым пунктом дополняется статья 13 «Права собственника судна»: оговаривается, что затопление судна не допускается, а затонувшее судно или его части подлежат удалению.

Расширяются обязанности в этой сфере капитана морского порта. Он будет издавать распоряжения по удалению затонувшего имущества, вести учет сообщений о затонувшем имуществе, распоряжений и документации по его удалению, распоряжений о порядке проведения соответствующих работ, сообщений об их завершении.

В новой редакции будет действовать глава VII КТМ «Затонувшее имущество». В частности, установленные ей правила распространятся на исключительную экономзону РФ. Уточняется и определение затонувшего имущества — им будет считаться, среди прочего, «судно, которое почти затонуло или село на мель или которое может затонуть или сесть на мель, если не будут предприняты меры по оказанию помощи».

Более подробно прописаны порядок и содержание сообщения о затонувшем имуществе капитану ближайшего морского порта, а также его действия при получении такого сообщения.

Предусмотрено, что собственник затонувшего имущества обязан начать его удаление в трехмесячный срок со дня издания капитаном морского порта соответствующих распоряжений, если это имущество угрожает безопасности мореплавания и (или) морской среде. В шестимесячный срок — если затонувшее имущество препятствует осуществлению рыболовства и аквакультуре и (или) затрудняет строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений, подводных кабелей и трубопроводов.

В прочих случаях собственник должен будет начать удаление имущества не позднее, чем через год со дня издания распоряжений капитаном порта. Исключение — случаи, когда отсутствует возможность удаления имущества. Это подтверждает соответствующий федеральный орган исполнительной власти по обращению собственника. Подробнее прописан порядок удаления затонувшего имущества администрацией морских портов. Предусмотрено, что понесенные расходы можно возместить за счет владельца имущества, страхователя, а также с помощью продажи затонувшего имущества. Кроме того, региону предоставляется федеральная субсидия на софинансирование соответствующих расходов.

Еще одна новая глава, которая появится в Кодексе торгового мореплавания — XIX.2 «Обеспечение ответственности за удаление затонувших судов». Предусмотрено, что собственник судна вместимостью 300 и более для покрытия своей ответственности за удаление затонувшего судна должен осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение такой ответственности в соответствии с требованиями Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 г. Соответствующий пункт нового закона вступит в силу 1 марта 2023 г. Напомним, Россия присоединилась к конвенции в декабре 2021 г.

Корреспондирующие изменения вносятся в Кодекс внутреннего водного транспорта, Водный кодекс, законы «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ», «О международном коммерческом арбитраже».

До 1 марта 2022 г. федеральный орган исполнительной власти в области транспорта, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере морского транспорта, должен утвердить перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным, и уведомить собственников. Также список разошлют в регионы.

Если собственник включенного в перечень затонувшего судна до 1 июня 2022 г. не направит капитану морского порта извещение о намерении удалить это имущество, он утратит право собственности на затонувшее судно. Право собственности перейдет к региону.

Затонувшее имущество, включенное в перечень, подлежит удалению до 1 января 2031 г.

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НазадМетки: аквакультурастрахование
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