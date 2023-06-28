Россия увеличила долю в поставках продовольствия на мировой рынок

Российский экспорт аграрной продукции по итогам 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 12% — страна входит в двадцатку поставщиков продовольствия. Экспорт рыбы в денежном выражении при этом продемонстрировал снижение.

В 2022 г. мировой экспорт продукции АПК обновил рекорд, впервые превысив 2 трлн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе центра «Агроэкспорт». Как следует из данных ITC Trade Map, по сравнению с 2021 г. стоимостный объем вырос на 7,4%, отметили в центре.

Среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельхозсырья Россия заняла 17-е место, увеличив свою долю до 2,1%. По итогам 2022 г. российский аграрный экспорт вырос на 12% — до 41,6 млрд долларов.

Зафиксирован рост выручки от российских экспортных продаж зерна, масложировой, мясной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Одновременно отгрузки рыбы и морепродуктов в сравнении с 2021 г. уменьшились на 12%.

Позицию крупнейшей страны — экспортера продукции АПК сохраняют США, нарастившие продажи на зарубежные рынки на 9,1% — до 193 млрд долларов. На второе место поднялась Бразилия, сумевшая увеличить отгрузки на 35% — до 135 млрд долларов. Нидерланды опустились со 2-го на 3-е место (121 млрд долларов, +1,6%). Также в топ-5 мировых поставщиков вошли Германия и Китай.

Среди стран-импортеров продукции АПК первое место также занимают США с объемом ввоза 233 млрд долларов (+15% по сравнению с показателем 2021 г.). Китай по итогам прошлого года занял вторую строчку (224 млрд долларов, +7,2%). Первая пятерка крупнейших государств — покупателей продовольствия также включает Германию (117 млрд долларов, +3,7%), Нидерланды (84 млрд долларов, +5,6%) и Японию (83 млрд долларов, +8,6%).

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