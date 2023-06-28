В методику по расчету ущерба рыбе предлагают вписать ГЭС

Специалисты ВНИРО подготовили изменения в методику, применяемую для расчета размера вреда водным биоресурсам от различной деятельности. В частности, предлагается учесть влияние работы гидроэлектростанций.

Методика утверждена приказом Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238, в силу документ вступил в 2021 г. Предлагаемые изменения Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии подготовил с участием экспертов Зоологического института РАН и Томского государственного университета. Поправки рассмотрели на Ученом совете ВНИРО.

Изменения в части влияния объектов гидроэнергетики на водные биоресурсы основываются на данных собственных широкомасштабных исследований на ГЭС во всех регионах страны, а также учитывают результаты систематического государственного мониторинга ВБР и среды их обитания, сообщили Fishnews во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ожидается, что изменения в алгоритмы расчета ущерба по методике, в случае их утверждения, значительно снизят размер прогнозируемого ущерба от эксплуатации ГЭС.

ВНИРО считает необходимым, объединив усилия с академической наукой РАН, продолжить разработку подходов к оценке воздействия объектов гидроэнергетики на состояние гидробионтов и отдельных требований при расчете ущерба от деятельности ГЭС.

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