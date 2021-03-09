Строителям приготовили новую методику по возмещению вреда рыбе

Росрыболовство утвердило методику определения негативных последствий для водных биоресурсов и среды их обитания при строительстве, ремонте и других работах. В документе также прописано, как подготовить план устранения такого вреда.

Методика утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 6 мая 2020 г. № 238. В Минюсте документ зарегистрирован 5 марта 2021 г.

Новые правила вступят в силу с 17 марта этого года, сообщает корреспондент Fishnews.

Методика предназначена для юридических и физических лиц, намеревающихся проводить работы, оказывающие воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания. Размер вреда исчисляется в натуральном выражении – килограммах и тоннах. Указано, что последствия негативного воздействия включают как непосредственный вред от гибели ВБР, так и вред от потери прироста запасов из-за гибели кормовой базы, ухудшения условий обитания и воспроизводства гидробионтов.

Прописано, как производить расчет размера вреда, какие исходные данные для этого применяются, в каких случаях расчет размера вреда не производится. Приведены формулы определения последствий негативного воздействия для разных случаев.

Восстановительные мероприятия включают искусственное воспроизводство, рыбохозяйственную мелиорацию, акклиматизацию водных биоресурсов и вселение кормовых организмов, а также создание, ремонт или модернизацию производственных мощностей для восстановления запасов. Рассчитывать количество выпускаемой молоди (личинок) и прирост рыбопродуктивности нужно будет по специальным формулам.

К приказу прилагается таблица – сведения о количестве корма для прироста 1 кг водных биоресурсов, об эффективности использования пищи на рост, о средней доле использования кормовой базы рыбами. Данные приведены для водных объектов рыбохозяйственного значения по бассейнам.

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