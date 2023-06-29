На Урале продолжают создавать товарное рыбоводство

Нижне-Обский филиал Главрыбвода провел новый выпуск в целях товарной аквакультуры. В озеро Свердловской области отправились почти 2 млн личинок и 7,5 тыс. годовиков сиговых.

Специалисты филиала разработали программу развития рыбохозяйственного комплекса Уральского федерального округа. В ее рамках действует новое направление — товарная аквакультура. В мае было проведено первое зарыбление водоема, закрепленного за филиалом для пастбищного рыбоводства.

Теперь таких водоемов уже два. Посадочный материал для июньского выпуска подрастили на Кирюшкинском рыборазводном садковом хозяйстве Главрыбвода и доставили на озеро специальным транспортом, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Этот водный объект впечатляет своими размерами, поэтому зарыбление проходило на двух локациях. Кормовая база озера отличается большим разнообразием, поэтому сиговые здесь будут расти быстро и хорошо набирать вес», — обратили внимание в Главрыбводе.

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