Главрыбвод занялся товарной аквакультурой на Урале

Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» провел первый выпуск для пастбищного рыбоводства. В водоем, не подверженный заморам, отправили 7 млн личинок пеляди.

Специалисты филиала разработали программу развития рыбохозяйственного комплекса Уральского федерального округа. Для реализации соответствующих мероприятий филиал развивает новое направление производственной деятельности — товарное рыбоводство, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Отмечено, что работа в этом направлении способствует увеличению рыбных запасов региона, развитию рыболовного туризма и рекреационных зон для семейного отдыха.

В начале мая состоялось первое зарыбление водоема, закрепленного за филиалом для осуществления пастбищного рыбоводства в УрФО. Икра пеляди была получена на рыбопромысловом участке филиала в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре-ноябре 2022 г. Затем ее заложили на инкубацию и подрастили личинки на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе.

Уже в текущем году филиал планирует отловить первую товарную рыбу высокого качества. Также в водоеме собираются вырастить маточные стада сиговых.

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