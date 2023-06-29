Браконьерская икра не доехала до адресата

В Хабаровском крае полицейские изъяли из незаконного оборота около 160 кг черной икры. Внедорожник с ценным грузом остановили на автодороге Николаевск-на-Амуре — село Селихино.

За рулем находилась жительница Комсомольска-на-Амуре. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили коробки, в которых находилось 317 контейнеров объемом 0,5 л и два контейнера объемом 0,25 л, заполненных икрой осетровых, сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

«По словам женщины, она не знала, какой именно груз перевозит. Коробки забрала у незнакомцев на обочине дороги по просьбе своего приятеля, которому и везла посылку», — рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ.

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