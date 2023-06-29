Квотам на Ханке пока не подобрали пользователей

В Приморье не состоялся аукцион по распределению долей квот на вылов в озере Ханка. Причиной стали претензии к документам, поданным заявителями.

Согласно протоколу заседания комиссиипо организации торгов, на аукцион заявлялись две компании, зарегистрированные во Владивостоке, и индивидуальный предприниматель из Ханкайского района. Всем заявителям отказали в допуске к торгам из-за претензий комиссии к поданной документации, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион предполагалось провести 5 июля во Владивостоке. К продаже предлагались лимиты верхогляда, горбушки, карася, коня, монгольского краснопера, сазана, сома, толстолобиков и щуки.

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