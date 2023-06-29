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Развитие промысла и другие организационные вопросы для обеспечения бесперебойной работы отрасли рассмотрели на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль работает стабильно

Российские рыбаки добыли более 2,4 млн тонн водных биоресурсов — это на 3,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Отрасль работает устойчиво и стабильно, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Развитие промысла и другие организационные вопросы для обеспечения бесперебойной работы рыбопромышленного комплекса рассмотрели на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Российский рыбопромышленный комплекс продолжает устойчивую и стабильную работу, обеспечивая внутренний рынок рыбной продукцией и увеличивая экспортные поставки. Отечественные рыбаки идут с превышением по показателю вылова к прошлому году в 3,3% — добыто более 2,4 млн тонн водных биоресурсов. На Дальнем Востоке начинает набирать обороты лососевая путина, рыба поступает на берег для переработки и дальнейшей отправки на внутренний рынок», — сказал Илья Шестаков.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов по состоянию на 29 июня составил 2,426 млн тонн, что на 76,8 тыс. тонн выше уровня предыдущего года. Вылов в Дальневосточном бассейне вырос на 5% — до 1,8 млн тонн. В том числе добыто 1,2 млн тонн минтая, 237,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди, 75 тыс. тонн трески, 40 тыс. тонн камбалы. Вылов сардины-иваси составил 45,3 тыс. тонн — на 45% больше прошлогоднего показателя, скумбрии добыто пока ниже уровня прошлого года — 7,4 тыс. тонн.

К 29 июня по всему Дальневосточному бассейну добыто более 7 тыс. тонн лосося — на 28% выше уровня аналогичного нечетного 2021 г.

Рыбаки Северного бассейна добыли 246,2 тыс. тонн, в том числе трески — 148,1 тыс. тонн, пикши — 40 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 7,6% и достиг 52,8 тыс. тонн. Вылов шпрота составил 31,8 тыс. тонн, балтийской сельди — почти 16 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки нарастили вылов почти на 16% — до 54,1 тыс. тонн. Объем добычи кильки составил 24,8 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне освоили 16,5 тыс. тонн, в том числе хамсы — 8,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 235,3 тыс. тонн — на 4,2 % выше уровня 2022 г.

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