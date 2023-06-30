Налоговая готовится обновить приказ для рыбаков

Федеральная налоговая служба представила проект нового приказа, регламентирующего предоставление сведений о разрешениях на вылов и суммах сбора за пользование водными биоресурсами. Смена документ потребовалась в связи внесением поправок в Налоговый кодекс.

Организации и индивидуальные предприниматели в сфере рыболовства по закону представляют в налоговые органы сведения о полученных разрешениях на вылов, суммах сбора, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов.

Проект приказа об утверждении формы направляемых сведений, о порядке ее заполнения опубликован на портале regulation.gov.ru. Планируется также утвердить формат представления сведений в электронном виде, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый документ должен прийти на смену приказу Федеральной налоговой службы от 14 июня 2017 г. № ММВ-7-3/505 @.

Напомним, что с внесением изменений в Налоговый кодекс введены вычеты по сбору за пользование водными биоресурсами, актуализирован перечень ВБР для уплаты сбора, предусмотрена индексация ставок, а размер разового взноса увеличен до 15%.

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