Приморское теруправление Росрыболовства: Сертификаты для экспорта выписываются в срок

За пять месяцев 2023 г. Приморское территориальное управление Росрыболовства оформило свыше 1,5 тыс. сертификатов происхождения для поставок рыбы и морепродуктов в Китай.

В этом году в Китай экспортируются такие виды водных биоресурсов, как горбуша, кета, серый морской еж, краб, минтай, палтус, сельдь и дальневосточный трепанг, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского ТУ.

Как отметил руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Руслан Румянцев, сертификаты происхождения на экспортируемые через Приморский край партии рыбо- и морепродукции оформляются своевременно и без задержек.

В теруправлении напомнили, что сертификаты происхождения необходимы не для всех поставляемых за рубеж видов рыбы и морепродуктов, а для тех, что указаны в соответствующих межправительственных соглашениях.

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