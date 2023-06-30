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Рыбное хозяйство должно остаться «опорой экономики края»

Переработка, порты и рост потребления: на Камчатке готовят стратегию развития отрасли до 2035 г.

Проект стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2035 г. представили в Камчатском крае. Предусматривается строительство не менее 5 крупных рыбозаводов, развитие портовых мощностей, судоремонта, создание «рыбной биржи».

Проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края до 2035 г. обрисовывает, как в общих чертах власти региона видят будущее отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбное хозяйство, согласно документу, должно остаться «опорой экономики края». Стратегия предполагает рост вклада отрасли в валовой региональный продукт по сравнению с показателем 2021 г. на 66 млрд рублей, рост инвестиций — на 34% (до 28 млрд рублей), увеличение числа занятых.

«Мы рассчитываем на то, что у нас будет повышаться эффективность работы отрасли, будет повышаться вклад отрасли в налоговую базу, налоговые поступления нашего региона, будет увеличиваться занятость в отрасли», — заявил, представляя проект стратегии широкому кругу, заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов.

Развитие экономической составляющей отрасли, по мнению правительства Камчатки, обеспечит, в частности, обновление флота (в том числе строительство в крае малых и средних судов), развитие береговой инфраструктуры для переработки рыбы.

Так, в планах зафиксировано строительство не менее 5 крупных рыбоперерабатывающих заводов. Долю продукции глубокой переработки предполагается нарастить прежде всего за счет береговой переработки.

В регионе хотели бы повысить собственную обеспеченность холодильными мощностями. Стратегия предусматривает рост перевалки рыбопродукции до 2 млн тонн в год с показателя 266 тыс. тонн по результатам 2021 г. Решать эту задачу, согласно представленному документу, помогут проект терминала «Сероглазка», создание рыбного терминала на базе реконструированных причалов Нацрыбресурса в поселке Авача (ГК «Антей») и развитие ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт».

Также в проекте стратегии отразили важность развития судоремонта, перевозок рыбной продукции в европейскую часть страны по Северному морскому пути, содействие экспортной деятельности предприятий (это важно в том числе и для обеспечения налоговой отдачи, обратил внимание Сергей Названов).

В число мероприятий вошло создание «рыбной биржи». Под этим подразумевается создание рыбной торговой площадки для выкупа уловов у мелких и средних рыболовных компаний крупными рыбопроизводителями либо трейдерами, для продвижения товара на внешнем рынке и в центральной части РФ».

Предусматривается создание узнаваемого бренда камчатской рыбы. Брендирование и продвижение, по мнению разработчиков стратегии, обеспечит рост доходности на 10%.

Помимо экономического развития, проект стратегии предусматривает укрупненные задачи рационального использование и сохранения водных биоресурсов, а также повышение социального вклада отрасли.

Так, в качестве ориентира заложен рост внутреннего потребления рыбы. На региональном уровне повысить доступность рыбной продукции пытаются через проект «Камчатская рыба». Для решения этой задачи на федеральном уровне власти Камчатки заявили о большой программе с крупнейшими торговыми сетями. «Сейчас нами готовятся инициативы по реализации крупного проекта на федеральном уровне с поддержкой правительства Российской Федерации», — рассказал замминистра.

Проект стратегии уже представили краевым депутатам и направили рыбопромышленникам, в ближайшее время он будет доработан, уточнил Сергей Названов.

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