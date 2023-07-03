Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

Предложения развивать конкуренцию только через аукционную продаже прав на вылов, без учета экономических показателей, неизбежно приведут к стагнации рыбной отрасли, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Федеральная антимонопольная служба опубликовала доклад о состоянии конкуренции за 2022 год. Традиционно представлен и анализ ситуации в рыбной отрасли. Основной проблемой в ней ведомство называет исторический принцип распределения квот — здесь оценки ФАС, в общем-то, по сравнению с прошлыми годами не изменились.

Федеральное ведомство видит перспективы у аукционного распределения квот. Однако представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют. Свои обоснования отрицательных последствий приводят в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«Принцип ресурсопользования, применяемый на протяжении многих лет, никогда не был проблемой рыбохозяйственного комплекса. Этот принцип изначально был установлен правительством Российской Федерации», — обратили внимание эксперты АРПП.

Принцип долгосрочного долевого распределения квот, основанный на данных о фактическом вылове пользователей за предыдущие годы, названный в докладе «историческим», был законодательно установлен в 2004 г., напомнили в отраслевом объединении. Тогда российский вылов после трех лет аукционных продаж квот был минимальным. Так, в 2004 году суммарно было добыто всего 2,913 млн тонн.

«Государство определило и установило существующий принцип распределения как наиболее оптимальный, дающий предпосылки к развитию отрасли и исключающий из процесса распределения квот промежуточное звено — органы власти субъектов Федерации. Этот принцип исключил коррупциогенные факторы», — отметили эксперты ассоциации в материале для Fishnews.

Затем сроки, на которые закрепляются доли квот, решено было увеличить. Начиная с 2004 г. в рыбной отрасли страны прослеживалась стабилизация. «В том числе стабильно наращивались объемы российского вылова. В 2018 году он достиг максимального после периода стагнации показателя 5,054 млн тонн!» — указали в АРПП.

Торговля правом на использование водных биоресурсов создает предпосылки только для развития финансовой конкуренции, подавляя производственную конкуренцию, убеждены в объединении. В итоге на рынке производства рыбной продукции остаются только организации, имеющие доступ к значительным финансовым ресурсам.

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