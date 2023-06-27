ФАС считает важным и дальше реформировать систему распределения квот

Федеральная антимонопольная служба по-прежнему видит основной проблемой рыбохозяйственного комплекса «исторический» принцип распределения квот на вылов.

Об этом говорится в Докладе о состоянии конкуренции в РФ за 2022 г. - ФАС России ежегодно готовит такой документ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Основной проблемой в рыбохозяйственном комплексе уже на протяжении многих лет является «исторический» принцип распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, который является существенным препятствием для эффективного развития конкуренции в рыбохозяйственном комплексе», - сказано в докладе с оценками прошлого года.

Аукционы по продаже крабовых квот и электронные торги по распределению рыбоводных участков, по мнению службы, «показывают существенные результаты»: не только обеспечивают значительные поступления в госбюджет, но и помогают привлечь инвестиции в рыбную отрасль и судостроение.

«Опираясь на такие результаты, ФАС России считает, что электронный аукцион как механизм, позволяющий распределять права на водные биологические ресурсы, показал свою эффективность», - говорится в докладе.

Антимонопольная служба напоминает о том, что в конце 2022 г. был принят федеральный закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Ведомство обратило внимание, что в новом законе отражено его предложение по возможности устанавливать максимальный объем квот для лица или группы лиц .

ФАС подчеркнула, что считает необходимым продолжить работу по реформированию механизма распределения прав на добычу водных биоресурсов путем перехода от «исторического» принципа к торгам в электронной форме в соответствии с законодательством о контактной системе.

Напомним, что с 2016 г. система квот на промысел водных биоресурсов пересматривалась трижды: сначала были введены инвестиционные квоты вылова (речь прежде всего о правах на добычу рыбы), затем квоты добычи крабов в инвестиционных целях (распределены на электронных аукционах с возложением на победителей инвестиционных обязательств), в 2022 г. был предусмотрен второй этап инвестквот и крабовых аукционов.

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