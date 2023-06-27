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ФАС ежегодно готовит доклад о состоянии конкуренции. Иллюстрация с сайта ведомства

ФАС считает важным и дальше реформировать систему распределения квот

Федеральная антимонопольная служба по-прежнему видит основной проблемой рыбохозяйственного комплекса «исторический» принцип распределения квот на вылов.

Об этом говорится в Докладе о состоянии конкуренции в РФ за 2022 г. - ФАС России ежегодно готовит такой документ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Основной проблемой в рыбохозяйственном комплексе уже на протяжении многих лет является «исторический» принцип распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, который является существенным препятствием для эффективного развития конкуренции в рыбохозяйственном комплексе», - сказано в докладе с оценками прошлого года.

Аукционы по продаже крабовых квот и электронные торги по распределению рыбоводных участков, по мнению службы, «показывают существенные результаты»: не только обеспечивают значительные поступления в госбюджет, но и помогают привлечь инвестиции в рыбную отрасль и судостроение.

«Опираясь на такие результаты, ФАС России считает, что электронный аукцион как механизм, позволяющий распределять права на водные биологические ресурсы, показал свою эффективность», - говорится в докладе.

Антимонопольная служба напоминает о том, что в конце 2022 г. был принят федеральный закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Ведомство обратило внимание, что в новом законе отражено его предложение по возможности устанавливать максимальный объем квот для лица или группы лиц.

ФАС подчеркнула, что считает необходимым продолжить работу по реформированию механизма распределения прав на добычу водных биоресурсов путем перехода от «исторического» принципа к торгам в электронной форме в соответствии с законодательством о контактной системе.

Напомним, что с 2016 г. система квот на промысел водных биоресурсов пересматривалась трижды: сначала были введены инвестиционные квоты вылова (речь прежде всего о правах на добычу рыбы), затем квоты добычи крабов в инвестиционных целях (распределены на электронных аукционах с возложением на победителей инвестиционных обязательств), в 2022 г. был предусмотрен второй этап инвестквот и крабовых аукционов.

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