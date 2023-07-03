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Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Кирилл Колончин: Привлекаем молодежь новыми направлениями

В отраслевом институте ВНИРО сегодня действует собственная программа кадрового потенциала: ее подпрограммы ориентированы на разные возрастные категории. Молодое поколение стремятся привлекать в том числе возможностью использовать современные технологии, рассказал директор института Кирилл Колончин.

После объединения рыбохозяйственных институтов на базе ВНИРОпоявилась возможность проводить большую социальную политику, отметил руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Это поддержка персонала, популяризация рыбной отрасли, науки.

«Сегодня у нас есть собственная программа развития кадрового потенциала — «Навигатор ВНИРО»: ее подпрограммы ориентированы на разные возрастные категории», — сообщил директор института в интервью Fishnews.

В институте поставили задачу максимально увеличить подготовку специалистов через курсы повышения квалификации. «Интерес к такой возможности настолько большой, что мы едва успеваем выдавать удостоверения!» — рассказал Кирилл Колончин.

Также в НИИ решили усовершенствовать систему аспирантуры и докторантуры, создали специальный отдел. Организовали новую аспирантуру по экономике. Работаем над тем, чтобы создать свой диссертационный совет по экономическому направлению.

«Потребовалось сформировать новые методические рекомендации, учебники, организовывать лекции. Мы стали настоящей научной организацией, которая «кует» кадры, используя собственный потенциал. Поставили перед собой задачу, чтобы все наши сотрудники, которые проходят подготовку в сторонних аспирантурах, возвращались учиться к нам. Намерены в следующем учебном году увеличить количество обучающихся в аспирантуре», — сообщил Кирилл Колончин.

Составляется рейтинг молодых ученых: он помогает отдать должное научным и социальным достижениям молодых сотрудников. «Улучшаем условия труда в нашем институте. Необходимо постепенно привести в нормативное состояние все объекты, в которых работают люди. И конечно, стремимся привлекать молодежь возможностью заниматься новыми интересными направлениями, использовать современные технологии — Big data, беспилотная аппаратура, искусственный интеллект. У нас есть самые современные решения», — подчеркнул директор ВНИРО.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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