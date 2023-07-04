Координационный совет обратился в правительство по техрегулированию в отрасли

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Дмитрию Григоренко обращения по проблеме нормирования мышьяка в рыбной продукции.

Добиться актуализации требований к предельному содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах отраслевое сообщество пытается уже больше десяти лет. Вопрос обсуждался на разных площадках, в том числе при профильных федеральных госорганах, сообщает корреспондент Fishnews.

Действующие нормы по контролю общего мышьяка, установленные таможенным регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», устарели, отметили члены координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций в обращениях к членам правительства.

В отраслевых объединениях напомнили о результатах исследований, проведенных Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и международном опыте. Большинство современных государств, включая страны с активным потреблением рыбы и морепродуктов, перешли на нормирование исключительно неорганического мышьяка, действительно представляющего опасность для здоровья людей, отметили в координационном совете.

Решение вопроса с актуализацией норм «потонуло» в межведомственных разногласиях. В связи с этим совет попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Григоренко рассмотреть возможность проведения согласительных совещаний по вопросу нормирования на площадке правительства. Сделать это, считают в КС, необходимо в «предельно краткие сроки».

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