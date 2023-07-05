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О работе над законопроектом о лососевых участках рассказали на конференции Fishnews Online

Работа над законопроектом о лососевых участках продолжается

По сравнению с редакцией, представленной в мае, проект закона о перезакреплении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб претерпел целый ряд изменений, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Подготовка изменений закона о рыболовстве по принципам закрепления участков для добычи анадромных видов продолжается, но теперь уже на площадке Госдумы. По сравнению с версией, которая обсуждалась в мае, документ серьзено изменился.

Поменялась сама структура законопроекта, основные поправки теперь предлагается внести в статью 29.1 федерального закона о рыболовстве, регулирующую добычу анадромных видов рыб, рассказал на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В договоре на участок предложено предусмотреть выполнение пользователем соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. При этом перечень обязательств для включения в соглашение, его примерную форму, согласно новой версии законопроекта, будет определять федеральное правительство. Предполагается, что согласовывать условия соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона будут субъектовые комиссии по анадромным.

Также в договоре предложено предусмотреть выполнение мероприятий по сохранению водных биоресурсов согласно статье 45 закона о рыболовстве, то есть по искусственному воспроизводству (эта деятельность, напомним, разграничена с товарной аквакультурой). Кроме того, в перечень обязательств в проекте включен производственный контроль на участке — предупреждение и выявление нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Судя по всему, в действующие договоры предполагается внести изменения, учитывающие обязательства по участию в развитии региона, — при их выполнении пользователь в дальнейшем сможет сохранить РЛУ без торгов, прокомментировал Владимир Галицын.

Не исключено, что предложенный в таком виде законопроект еще претерпит изменения.

Участники конференции отметили, что многое будет зависеть от подзаконной базы и в ее разработке и обсуждении важно участвовать отраслевому сообществу.

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