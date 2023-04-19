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Госдума решила вернуть проект изменений федерального закона о рыболовстве к процедуре второго чтения

Законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли вернули ко второму чтению

Госдума решила вернуть проект изменений федерального закона о рыболовстве к процедуре второго чтения. В 2020-2021 гг. поправки вызвали большой резонанс в связи с предложенным регулированием распределения участков для промысла.

Возврат изменений закона о рыболовстве, уже рассматривавшихся в 2021 г., к процедуре второго чтения депутаты поддержали на пленарном заседании 18 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Прошу законопроект перенести во второе чтение и продлить срок (предоставления) поправок на 10 дней после принятия сегодняшнего решения», — обратился к коллегам глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Проект закона о распространении в рыбной отрасли электронных торгов правительство внесло в Госдуму в декабре 2020 г. Инициатива предусматривала перевод аукционов по распределению долей квот добычи водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами в электронную форму. Также было предложено изменить систему распределения рыболовных участков.

Именно формулировки по участкам вызвали большой резонанс среди рыбопромышленников. Предприятия опасались, что положения законопроекта, принятые во втором чтении, позволят отправить уже закрепленные для работы акватории на аукционы и они не смогут продолжать промысел. В итоге уже перед третьим чтением принятие спорного документа притормозили.

В то же время Минсельхоз и Росрыболовство с конца 2022 г. запустили процесс подготовки изменений законодательства по рыболовным участкам для промысла анадромных видов рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи). Власти заявили, что поддерживают перезакрепление РЛУ без торгов за добросовестными пользователями. При этом ведомства предложили отраслевому сообществу совместно выработать критерии для определения таких предприятий и подумать, какие обязательства предусмотреть для получателей участков в новых договорах.

«Я думаю, что сейчас мы уже практически нащупали ту основу, на которой будет базироваться переоформление участков», — сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе визита во Владивосток 13 апреля. Для пользователей, которые получат право на новый срок, планируется установить инвестиционные обязательства, добавил глава федерального агентства.

Госдума постановила в том числе направить законопроект в законодательные органы регионов.

Поправки к проекту закона будут приниматься комитетом по аграрным вопросам до 29 апреля. С учетам этих предложений комитет должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента во втором чтении.

Напомним, что информация по обсуждению новых принципов распределения лососевых участков собрана на сайте Fishnews в специальной рубрике.

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  • Госдума решила вернуть проект изменений федерального закона о рыболовстве к процедуре второго чтения
  • Перенести законопроект во второе чтение попросил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН
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