Рассмотрение законопроекта по лососевым участкам на подходе

Законопроект о принципах перезакрепления рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Профильный комитет Госдумы — комитет по аграрным вопросам — детально работает с предложенными изменениями по рыболовным участкам, сообщил руководитель ассоциации, отвечая на вопрос Fishnews на брифинге 5 июля.

Поправки, внесенные депутатами, сенаторами и доработанные профильным комитетом, планируется рассмотреть в рамках обсуждения законопроекта, возвращенного к процедуре второго чтения. По имеющейся информации, проект закона может быть принят уже в эту сессию, рассказал Герман Зверев.

Изменения к законопроекту предусматривают, что действующие пользователь рыболовных участков получат возможность перезаключить договор без торгов. При этом он должен будет подписать с регионом соглашение об участии в его социально-экономическом развитии. Предполагается, что форму этого соглашения утвердит правительство.

Также за пользователем может быть закреплена обязанность осуществлять на рыболовном участке производственный контроль. «Это означает работу, связанную с борьбой с браконьерами», — прокомментировал президент ВАРПЭ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews