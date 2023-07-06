«Подводного флота» на Камчатке остается все меньше

В Камчатском крае со дна Авачинской бухты с начала сезона подняли 18 затонувших судов. Очистка акватории ведется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«В прошлом году Камчатский край выполнил доведенные показатели на 100%, было поднято 25 затонувших судов. В этом году показатель увеличили на пять единиц, он составил 30 объектов. На текущий момент уже удалено 18 единиц. В части остальных 12 судов проводится работа по актированию, водолазные обследования и все необходимые процедуры», — рассказал заместитель председателя правительства региона Сергей Миронов.

В среднем подъем объекта занимает от трех до пяти месяцев, если ситуация сложная и судно затонуло давно — процесс может длиться годами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. Затем такой флот оправляют на утилизацию.

Сезон подъема судов продолжится до установления льда на поверхности бухты.

Всего с начала действия федерального проекта в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.

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