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Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба» Николай МОСКАЛЬЦОВ

Николай Москальцов: 90% нашего бизнеса держится на рыбаках

Руководство рыбопромышленной организации должно показывать своим сотрудникам, что их работу ценят, уверен директор по стратегическому развитию компании «Дальрыба» Николай Москальцов.

«Именно на рыбаках держится 90% нашей компании. Это те люди, которые отдают себя и свою энергию морю. От них, по большому счету, зависит успех всего дела», — подчеркнул Николай Москальцов в интервью Fishnews.

В ходе подбора кадров с кандидатами общаются разные представители компании, однако в первую очередь это возможность капитанам набрать «своих» людей — тех, с кем будет комфортно работать. Зачастую решающее слово остается именно за ними.

«Самая большая сложность заключается в том, что никогда не знаешь наверняка, сработает ли эта «химия» между членами экипажа там, на промысле. Если ты руководишь компанией, которая находится в конкретном месте, ты всегда можешь, например, спуститься в цех и что-то поменять. Когда же ты отправляешь людей в море, такой возможности у тебя нет. Ты полностью доверяешь экипажу свой бизнес», — акцентировал директор по стратегическому развитию.

По словам Николая Москальцова, на этой должности он находится около 10 лет и только сейчас начал понимать всю философию «рыбы». Это не любительская рыбалка, это действительно большие затраты — и финансовые, и энергетические. Людей отправляют на опасное дело суровой зимой, в шторм, в обледенение, поэтому так важна мотивация.

«Численность нашего флота позволяет мне лично присутствовать перед выходом каждого судна в рейс, сказать напутственное слово команде, взбодрить людей. Сейчас, конечно, есть определенные сложности, если точка отправки — порт другого государства. Тем не менее по возможности я всегда брал билеты и летел, чтобы встретиться с экипажем вживую. В последний раз это была Корея — как раз приобрели новое судно. Работу провели огромную. Я хотел показать людям, что мы не только сидим где-то в офисе и считаем на калькуляторах, сколько же нам там наловят. Мы действительно ценим труд рыбаков», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Работники должны оставаться, а для этого им нужно создать хорошие условия, подчеркнул представитель «Дальрыбы»: «Когда люди находятся на промысле, мы всегда у капитанов уточняем: «Все ли сыты и одеты? Нет ли проблем с финансами?». Если все в порядке, то просим держать в курсе событий. Если вдруг нет, то оперативно стараемся разрешить ситуацию».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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